По словам эксперта, около 15–20% людей рождаются с высокой чувствительностью нервной системы. Это не диагноз и не расстройство, а особенность восприятия мира. Такие дети глубже обрабатывают информацию и острее переживают эмоциональные события.

«Такие дети сильнее реагируют на громкие звуки, яркий свет, конфликты, критику и любые изменения привычного уклада жизни. Они глубже обрабатывают информацию, больше замечают деталей и острее переживают эмоциональные события», — объяснила специалист.

Она предостерегла взрослых от попытки переделать такого ребенка. Если постоянно стыдить его за эмоции, то во взрослом возрасте это может привести к тревожности и низкой самооценке.