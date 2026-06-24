Психолог Наумова призвала родителей заранее обсудить с детьми риски злоупотребления алкоголем на выпускном вечере

Родители должны заранее обсудить с детьми риски злоупотребления алкоголем на выпускном вечере, отметила в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье ребенка.

По мнению специалиста, важно выработать общее понимание того, что допустимо, а что нет. При этом важно не поддерживать детей в их намерениях, но и не применять «повышенное наказание и строгость», так как это может подорвать доверие между родителями и ребенком.

«Если родители знают, что их ребенок может таким образом поступить, или сами опасаются… то лучше всего поговорить об этом, договориться… и тогда выпускной пройдет… без ущерба для здоровья ребенка», — процитировало ИА НСН Наумову.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский сообщил, что в этом году организация выпускного в ресторане стала на 40% дороже.