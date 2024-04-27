Психолог Наумова посоветовала составить план на выходные дни, чтобы успеть исполнить все желания | 360°

Общество 27 апреля 2024, 13:56 Психолог Наумова посоветовала составить план на выходные дни, чтобы успеть исполнить все желания

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Чтобы выходные дни прошли максимально комфортно и продуктивно, можно составить план действий. Об этом «ФедералПресс» сказала семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.

Эксперт призывала с уважением относится к другим членам семьи и не мешать их отдыху, если он проходит иначе.

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«И также нужно узнать о том, чего хотят люди, с которыми вы вместе живете. Никто не должен жертвовать собой», — сказала она.

Положительные эмоции подарят время на природе, поход в музей, на выставку или в театр, а также посещение соседнего города, добавила Наумова.