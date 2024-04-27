Психолог Наумова посоветовала составить план на выходные дни, чтобы успеть исполнить все желания | 360°

27 апреля 2024, 13:56
Психолог Наумова посоветовала составить план на выходные дни, чтобы успеть исполнить все желания
Чтобы выходные дни прошли максимально комфортно и продуктивно, можно составить план действий. Об этом «ФедералПресс» сказала семейный психотерапевт, психолог Наталья Наумова.
Эксперт призывала с уважением относится к другим членам семьи и не мешать их отдыху, если он проходит иначе.
Реклама
«И также нужно узнать о том, чего хотят люди, с которыми вы вместе живете. Никто не должен жертвовать собой», — сказала она.
Положительные эмоции подарят время на природе, поход в музей, на выставку или в театр, а также посещение соседнего города, добавила Наумова.
Праздники
Психология
Реклама
Реклама