Психолог Наумова назвала способ распознать ИИ-мошенника на сайтах знакомств

Мошенника, который ведет переписку на сайте знакомств с помощью искусственного интеллекта, можно выявить простым вопросом о повседневных делах. На скорость и характер ответа стоит обратить особое внимание, сообщает NEWS.ru .

Психолог Наталья Наумова посоветовала спросить собеседника, как он провел вчерашний день, добирался до работы или какой кофе любит кролик. По ее словам, нейросеть может не понять намеренную нелогичность вопроса и начать объяснять, что кролики не пьют кофе, а едят морковь.

Наумова также отметила, что использующие ИИ аферисты часто отвечают на длинные сообщения слишком быстро — человек не успел бы прочитать их за такое время. Нейросети могут отличаться подчеркнутой вежливостью, не понимать сарказм и использовать шаблонные шутки.