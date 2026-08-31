Психолог Наумова назвала способ распознать ИИ-мошенника на сайтах знакомств
Мошенника, который ведет переписку на сайте знакомств с помощью искусственного интеллекта, можно выявить простым вопросом о повседневных делах. На скорость и характер ответа стоит обратить особое внимание, сообщает NEWS.ru.
Психолог Наталья Наумова посоветовала спросить собеседника, как он провел вчерашний день, добирался до работы или какой кофе любит кролик. По ее словам, нейросеть может не понять намеренную нелогичность вопроса и начать объяснять, что кролики не пьют кофе, а едят морковь.
Наумова также отметила, что использующие ИИ аферисты часто отвечают на длинные сообщения слишком быстро — человек не успел бы прочитать их за такое время. Нейросети могут отличаться подчеркнутой вежливостью, не понимать сарказм и использовать шаблонные шутки.