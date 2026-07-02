Психолог Наумова назвала критику за результаты экзаменов выпускников распространенной ошибкой родителей

Поступление в вуз — это волнительный этап в жизни не только для выпускников, но и для их родителей. Особенно сложно бывает справиться с эмоциями, если ребенок не смог набрать достаточное количество баллов или не поступил в выбранный университет. Психолог Наталья Наумова поделилась советами с Regions.ru , как взрослым помочь ребенку пережить этот период.

Она подчеркнула, что дети должны понимать: их любят не за оценки и не за поступление в престижный вуз, а просто за то, что они есть. Это чувство безопасности помогает быстрее успокоиться и двигаться дальше, написал «ФедералПресс».

Одной из распространенных ошибок родителей становится стремление сразу найти выход из ситуации или критиковать подростка за результаты экзаменов. В момент сильного эмоционального напряжения ребенку прежде всего нужна поддержка, возможность выговориться и ощущение, что его чувства принимают всерьез.

Наумова рекомендует спокойно обсудить с ребенком его страхи. Часто за переживаниями скрываются конкретные опасения — разочаровать родителей, потерять год, почувствовать себя менее успешным, чем сверстники, или столкнуться с ощущением собственной несостоятельности. Осознание причины тревоги помогает справиться с эмоциональным напряжением.

Если выпускник не смог поступить на бюджетное место или не прошел в выбранный университет, родителям важно не воспринимать произошедшее как катастрофу. Всегда есть альтернативные варианты — поступление в другой вуз, обучение в колледже, перевод после первого курса или повторная попытка в следующем году.