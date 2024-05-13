Психолог Мустафина предупредила, что после майских может развиваться постпраздничная депрессия | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:38 Психолог Мустафина предупредила, что после майских может развиваться постпраздничная депрессия

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Выход на работу после затяжных майских может сопровождаться унынием, упадком сил и постпраздничной депрессией. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Профи Эльнара Мустафина.

Она объяснила, что вместо прилива сил многие люди не чувствуют себя отдохнувшими, а, напротив, жалуются на усталость. Это частое явление, которое психологи называют постпраздничной депрессией. Она развивается, потому что человеку нужно около двух недель, чтобы полностью расслабиться и отдохнуть. А тут получается, что процесс резко прерывают спустя несколько дней.

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«Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — рассказала психолог.

Она посоветовала расслабляться в помощью ванны или душа, стараться выкинуть из головы все деловые задачи по окончанию рабочего дня. Также можно отвлечься с помощью книг или фильмов.

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