Психолог Мухина рассказала, что украшенные улицы и личные ритуалы помогут создать новогоднее настроение

Психолог Анна Мухина в беседе с Pravda.Ru рассказала, что новогоднее настроение формируется постепенно через окружающие нас мелочи и личные ритуалы.

По словам специалиста, важную роль в создании атмосферы играют украшенные улицы, музыка и предвкушение праздника. Однако не менее важно дополнить это домашними деталями, которые создают ощущение уюта и радости.

«Достаточно достать украшения, нарядить дом, посетить ярмарку или выставку, подумать о подарках близким. Сейчас вокруг множество мероприятий и представлений, которые буквально зовут нас почувствовать праздник», — отметила эксперт.

Она также предложила обратить внимание на личные ритуалы. Так, запах мандаринов, любимые напитки и уютная домашняя атмосфера возвращают человека в детство, добавила «Пенза-пресс».