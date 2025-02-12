Психолог Миллер посоветовала не дарить валентинки коллегам ради шутки

Идея подарить валентинку коллеге 14 февраля может оказаться неудачной. Об этом рассказала практикующий психолог-сексолог Александра Миллер в беседе с сайтом «Инфо 24» .

По мнению специалиста, существует высокая вероятность того, что этот жест будет истолкован неправильно. Подаренная валентинка может пробудить в человеке чувства, которые вы бы не хотели видеть, даже несмотря на то, что подарок был шуточным.

Миллер подчеркнула, что к этому вопросу стоит отнестись серьезно, потому что знаки внимания в подобные праздники — это очень тонкий момент.