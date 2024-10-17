Психолог Миллер порекомендовала составить четкий план на год для полного перестроения жизни

Существует один несложный лайфхак, который поможет полностью изменить жизнь всего за один год. Об этом изданию «Инфо 24» сообщила психолог Александра Миллер.

Как отметила специалист, человеку достаточно составить конкретный план на ближайшее будущее в разрезе одного года. Она посоветовала написать 10 целей на 12 месяцев и дописать к ним 10 подпунктов, которые будут содержать информацию о конкретных шагах. Эти пункты должны быть не просто в блокноте, а на виду, чтобы вы начали выполнять их прямо сейчас, добавила Миллер.

Эксперт призывает не ждать подходящего момента и тем самым постоянно его откладывать. Магния происходит тогда, когда человек начинает делать конкретные шаги, сказала психолог.