Психолог Михайлова посоветовала ограничивать общение с ИИ-ботами до 15 минут в день и не просить их ставить диагнозы

С развитием технологий искусственного интеллекта все больше людей предпочитают общаться с чат-ботами вместо того, чтобы делиться своими переживаниями с близкими или профессионалами. Психолог Екатерина Михайлова предупредила Life.ru о рисках такой зависимости и возможном внутреннем конфликте.

Михайлова подчеркнула, что взаимодействие с ИИ может вызвать когнитивный диссонанс, когда машина имитирует эмпатию.

«Мы привыкли, что глубокий диалог — это прерогатива живого сознания», — отметила эксперт.

Она добавила, что мозг человека воспринимает общение с ИИ как генерацию текста, в то время как подсознание может реагировать на поддержку как на утешение, что вызывает внутренний конфликт.

Психолог также предостерегла от восприятия вероятных прогнозов нейросети как окончательных диагнозов, поскольку ИИ не учитывает эмоциональное состояние человека.

«Живой психолог заметит, что вы на грани паники по сбившемуся дыханию и напряженным плечам. Чат-бот же, не получая сигналов „стоп“, продолжит копать тему, погружая человека в пучину тревоги», — пояснила Михайлова.

Михайлова рекомендует использовать ИИ только как инструмент для планирования и структурирования мыслей, а не как психотерапевта. Она советует ограничивать общение с ботами до 10–15 минут и не просить их ставить диагнозы. Психолог также напоминает о важности «заземления» после общения с ИИ: вода, дыхание и физическая нагрузка помогут вернуться к реальности.