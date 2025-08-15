Психолог Медяник отметил, что многие пожилые люди осознают риски, связанные с телефонными мошенниками

Кандидат психологических наук, доцент экономического факультета СПбГУ Ольга Медяник в беседе с KP.RU отметил, что многие пожилые люди осознают риски, связанные с телефонными мошенниками, и знают об основных схемах обмана. Тем не менее, даже осторожные пенсионеры нередко становятся жертвами аферистов.

Медяник выделяет две основные причины: возрастные изменения когнитивных функций и социальную изоляцию. По ее словам, снижение активности префронтальной коры затрудняет распознавание опасных ситуаций, а одиночество и потребность в общении делают пожилых людей более уязвимыми для манипуляторов, написал сайт aif.ru.

Для защиты пожилых родственников психолог рекомендует использовать методику «Когнитивный щит». Она включает в себя создание визуальных напоминаний, размещение семейных фотографий, составление списка безопасных номеров и обсуждение возможных мошеннических сценариев.

Медяник подчеркивает важность эмоциональной связи с близкими и активного участия пожилого человека в процессе. Вместо прямого контроля над финансами следует создавать атмосферу взаимной поддержки и доверия.