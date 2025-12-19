Психолог Мазанкина посоветовала «освободить» внутреннего ребенка на Новый год

Клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина в беседе с sovainfo.ru поделилась советами о том, как правильно подготовиться к встрече Нового года. Она рекомендовала «освободить» в себе внутреннего ребенка.

Эксперт посоветовала делать это разными способами и методами. Например, можно украсить дом, подготовить подарки или продумать оформление праздничного стола.

«Такие мелочи. Не создавать из этого план покорения мира, а именно мелочами», — привел слова психолога сайт RT.

Также специалист подчеркнула, что самый значимый новогодний подарок — это забота и внимание.