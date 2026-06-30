Психолог Матвеева связала плохое качество сна у детей с использованием гаджетов

Специалисты отмечают, что родители все чаще обращаются к врачам с жалобами на детский сон. В интервью радио Sputnik психолог и консультант по детскому сну Елена Матвеева рассказала о причинах такого явления.

По мнению эксперта, дело не в том, что современные дети стали хуже спать, а в том, что изменилась среда, в которой они растут. Одна из причин плохого сна — гаджеты.

«Здесь часто говорят про синий цвет, который подавляет выработку мелатонина, и это действительно правда, но есть кое-что важнее. Сенсорная перегрузка. Сегодня ребенок за 20 минут мультфильма получает больше ярких стимулов, чем раньше получал за целый вечер обычной игры. Нервной системе требуется время, чтобы переключиться в спокойное состояние», — считает Елена Матвеева.

Вторая причина связана с образом жизни семьи. По словам психолога, родители сами живут в очень быстром темпе, и этот ритм неизбежно передается детям.

«Вечером родители пытаются уместить в несколько часов все, на что не хватило времени днем. При этом родители готовы инвестировать в раннее развитие, в английский язык, дорогие игрушки, но часто забывают о том, что для мозга маленького ребенка качественный сон и есть одно из главных условий развития», — пояснила Матвеева.

Эксперт подчеркнула, что хороший сон — это не роскошь, а одна из базовых потребностей ребенка, от которой напрямую зависит его развитие, поведение и эмоциональное состояние.