Психолог Мартынов: постоянная череда праздников грозит психологическим истощением

Отдых не должен превращаться в повседневную рутину. Иначе постоянная череда развлечений и праздников приведет к психологическому и эмоциональному истощению, рассказал психотерапевт Игорь Мартынов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нужно уметь находить баланс между активностью и отдыхом, поскольку все понимают под отдыхом разное. Не стоит уходить в крайности, когда человек за непродолжительный период пытается посетить все запланированные места.

Очень важно, чтобы отдых приносил удовольствие и восстанавливал энергию, а не истощал, отметил Мартынов.

Нефтяники пожаловались в Верховный суд на «тайное изъятие» активов

Историю легендарного Самотлорского месторождения рассказали на ВДНХ

Ефимов: инвесторы получили 131,1 гектара земли в ТиНАО для строительства производств

Авиакомпании заплатят за ремонт аэродромов. Билеты на самолеты теперь подорожают?

«Пообещал закопать». Коллекторы решили выселить многодетную жену бойца СВО из квартиры в Москве

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте