Психолог Мартынов: постоянная череда праздников грозит психологическим истощением

Отдых не должен превращаться в повседневную рутину. Иначе постоянная череда развлечений и праздников приведет к психологическому и эмоциональному истощению, рассказал психотерапевт Игорь Мартынов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, нужно уметь находить баланс между активностью и отдыхом, поскольку все понимают под отдыхом разное. Не стоит уходить в крайности, когда человек за непродолжительный период пытается посетить все запланированные места.

Очень важно, чтобы отдых приносил удовольствие и восстанавливал энергию, а не истощал, отметил Мартынов.