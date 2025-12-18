Психолог Мансурова призвала защитить психику от предновогоднего подведения итогов

Новый год уже не за горами, и многие чувствуют напряжение из-за предпраздничных хлопот. Как сохранить психологическое равновесие в это время, рассказала психолог Ирина Мансурова в интервью для Life.ru .

По словам эксперта, важно защитить свою психику от «новогоднего синдрома», который может проявляться в виде долженствования, перфекционизма и социального давления. Также она призвала отгородиться от тотального поведения итогов.

Психолог предложила отделить личные желания от навязанных сценариев. Цель праздника — не соответствовать идеальной картинке, а получить эмоционально питающий опыт. Специалист посоветовала разрешить себе «не успеть» и снизить планку.