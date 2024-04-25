Психолог Лысакова: завышенные ожидания от праздников говорят о развитии синдрома отложенной жизни | 360°

Общество 25 апреля 2024, 11:06 Психолог Лысакова: завышенные ожидания от праздников говорят о развитии синдрома отложенной жизни

Читать 360 в

Многие люди с нетерпением ждут приближающихся майских праздников. Завышенные ожидания от выходных говорят о развитии синдрома отложенной жизни, сообщила психолог Анастасия Лысакова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в таком случае может наступить фрустрация, если вдруг получится, что майские праздники себя не оправдают. Чтобы избежать разочарований, стоит не откладывать жизнь на потом, а всегда находиться «в моменте».

Реклама

Фраза «дожить» до выходных также может указывать на выгорание. Человеку лучше взять мини-отпуск и полностью посвятить его себе, отметила Лысакова.