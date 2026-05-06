Психолог Лысакова напомнила, что на важные мероприятия обычно приглашают за две недели

Некоторые не знают, как корректно отказаться от приглашения на шашлыки, чтобы не обидеть человека. В беседе с Life.ru советами поделилась психолог Анастасия Лысакова.

По ее словам, на важные мероприятия обычно приглашают за две недели или даже за месяц. Поэтому отказ на поздней стадии оправдан правилами этикета.

«Так что здесь можно смело сказать: „Спасибо за приглашение, но уже другие планы. В следующий раз буду рад посетить, но эти планы были согласованы заранее“», — отметила эксперт.

Психолог подчеркнула, что главное — не обесценивать само приглашение. Собеседник должен понять, что его ценят.