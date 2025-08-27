Психолог Лунюшин связал раздражение из-за счастья других с внутренним состоянием человека

Многие люди чувствуют раздражение, когда видят, что окружающие счастливы и уверены в себе. Об этом рассказал психолог Сергей Лунюшин в интервью RuNews24.ru .

Эксперт отметил, что такие эмоции часто связаны с внутренним состоянием человека и его восприятием мира. Если человек несчастен или чувствует, что не может быть счастливым, он подсознательно воспринимает чужое счастье как угрозу, написал «ФедералПресс».

По словам психолога, часто человек замечает только явно радостных людей, игнорируя остальных. Это связано с воспитанием и установками родителей. Критика или сравнение в детстве могут вызвать внутренний конфликт.

«Раздражение от чужого счастья — естественная реакция человека с внутренними конфликтами», — резюмировал эксперт. Чтобы избавиться от этого, важно работать над своим внутренним состоянием и принимать себя таким, какой есть.