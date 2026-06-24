Психолог Ликунова объяснила, почему дети капризничают в дороге

Кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала Lenta.ru , что в долгой поездке на машине ребенок может капризничать из-за перегрузки нервной системы, а не из-за проблем с воспитанием.

Особенно ярко это проявляется у детей от года до пяти-шести лет. Им сложнее переносить ожидание, скуку, ограничения движения и зависимость от физического состояния.

Ликунова посоветовала планировать переезд на время сна ребенка, делать остановки каждые полтора-два часа и заранее готовить игры. Не стоит давать гаджеты с первых минут поездки. Если ребенок устал, лучше признать его состояние, а не пытаться остановить плач угрозами или нравоучениями, передает RT.