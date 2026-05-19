Психолог Лейкина назвала предотвращение профессионального выгорания сотрудников ответственностью работодателя

Консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула важность создания условий, которые помогут снизить риск эмоционального истощения среди работников.

Эксперт отметила, что вовлеченность сотрудников в работу и доброжелательная атмосфера в коллективе могут стать эффективной профилактикой выгорания.

«Выгоранию можно противопоставить вовлеченность — чтобы сотрудники хотели работать в этой компании как можно дольше. Это ответственность компании — создавать среду, в которой люди хотят работать», — подчеркнула психолог.