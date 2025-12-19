Психолог Лазарева предложила посетить новые места для создания новогоднего настроения

Совсем скоро наступит Новый год, но у некоторых россиян пока нет праздничного настроения. Психолог Лилия Лазарева поделилась с « ФедералПресс » рекомендациями, как его создать.

Эксперт посоветовала не спешить и не превращать подготовку к празднику в гонку. Она рекомендовала прислушиваться к себе и делать то, что действительно хочется, а не следовать привычным шаблонам.

«Помните, ваше самочувствие и состояние всегда должно стоять на первом месте», — отметила специалист.

Психолог также предложила попробовать что-то новое, например посетить необычное место или использовать непривычные украшения для квартиры. Кроме того, можно купить подарок в первую очередь себе, а потом уже другим.