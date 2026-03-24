Психолог Ланг рассказал, что зумеры стали выбирать библиотеки, чтобы отвлечься от информационного шума

Психолог и руководитель психологического центра Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» поделился своими мыслями о том, почему зумеры проявляют интерес к библиотекам.

Он отметил, что постоянное общение и информационная перегруженность привели к усталости от социальных контактов.

«Люди ценят тишину, состояние, когда нет шумных компаний рядом», — подчеркнул психолог.

Ланг считает, что библиотеки предоставляют возможность побыть наедине с собой. Особая атмосфера и правила поведения в читальных залах помогают восстановить душевное равновесие. Кроме того, за последние годы формат городских библиотек кардинально изменился, что делает их привлекательными даже для продвинутой цифровой аудитории, написал RT.