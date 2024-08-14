Психолог Кузовкова: четкий распорядок дня подготовит ребенка к школе

Четкий распорядок дня позволит ребенку адаптироваться к школе и наладить режим перед началом нового учебного года. Об этом рассказала педагог-психолог Александра Кузовкова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, для начала надо приучить школьника ложиться спать в одно и то же время. Также важно установить регулярность приемов пищи и придерживаться одинакового времени для завтрака, обеда и ужина, сообщил «ФедералПресс».

Всю активную деятельность лучше планировать на первую половину дня. Ближе к вечеру можно сосредоточиться на малоподвижных и спокойных делах, отметила Кузовкина.

Обман Долиной на 200 миллионов. Кто купил элитную квартиру певицы в Москве

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте