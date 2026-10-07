Кандидат психологических наук Алексей Кутейников в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» заявил, что миф о Северной столице как одном из самых сложных в психологическом плане городов преувеличен.

По его словам, Петербург сглаживает психологическое напряжение и тревогу сам по себе благодаря своей архитектуре и исторической среде, тогда как Москва скорее маскирует проблемы за счет развитой рекреационной сферы и обилия развлечений, которые помогают переключиться, но не решают корень проблемы.

Эксперт отметил, что в России ежегодно за помощью к психологам обращаются около 3,5 млн человек. В Петербурге открыты 79 кабинетов медико-психологического консультирования, а с 2023 года профильные специалисты принимают горожан в поликлиниках. При этом, по данным за 2025 год, уровень тревожности в Петербурге формально обошел московский. Кутейников связывает это с падением доходов при росте цен и последствиями пережитых тяжелых событий.

Для сравнения психолог привел пример северных соседей: в Финляндии и Швеции темное время года длится дольше, а проблема алкоголизма стоит острее. В рамках Недели сохранения психического здоровья в Петербурге психологи объявили о бесплатных консультациях, а библиотеки — о лекциях по поддержанию внутреннего ресурса.