Психолог Куликова-Цай выделила умение зумеров определять личные границы как залог здоровых отношений

По мнению эксперта, молодые люди поколения Z могут построить здоровые отношения благодаря наработанным личным границам. Она считает, что поколение X не очень умело в этом вопросе из-за воспитания в карательной системе. Однако X-еры стали более бережно относиться к миллениалам, давать им больше любви и заботы. В результате миллениалы также стали более внимательно выстраивать отношения со своими детьми — зумерами.

«Зумеры легко умеют сказать „нет“», — добавила психолог.