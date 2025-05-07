Психолог Куликова-Цай призвала не отказывать себе в удовольствиях на выходных

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай в беседе с радио «Говорит Москва» сообщила, что ограничивать себя в питании и досуге постоянно не стоит.

Она отметила, что выходные предназначены для того, чтобы позволить себе чуть больше обычного.

«Надо наслаждаться всем, что происходит, и ни в коем случае себя не ругать. Выходные дни нужны для того, чтобы позволить себе немножко больше, чем мы можем позволить на буднях», — подчеркнула специалист.

Психолог отметила важность заботы о внутреннем балансе и эмоциональном благополучии. Она напомнила, что наша гормональная система напрямую влияет на настроение и эмоциональное состояние. Человек, постоянно ограничивающий себя в удовольствиях, рискует погрузиться в уныние и разочарование.