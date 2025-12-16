Психолог Куликова-Цай отметила, что перегруз декабря превращает празднование Нового года в задачу, а не в отдых

Психолог Юлия Куликова-Цай в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями, как избежать эмоционального выгорания во время новогодних праздников. Она отметила, что многие люди выбирают тихий и спокойный Новый год, который адаптирован под их возможности, — это называют «тихой роскошью».

Специалист объяснила, что усилению выгорания способствуют несколько факторов. Во-первых, перегруз декабря не дает психике переключиться из режима напряжения в состояние удовольствия. Люди пытаются создать праздничную атмосферу, когда их эмоциональный и физический ресурс уже на исходе. В итоге праздник превращается в задачу, а не в отдых.

Во-вторых, многие продолжают воспроизводить модель, согласно которой «правильный» Новый год должен быть масштабным: большой стол, много гостей, несколько локаций. Однако эта модель создавалась для другого времени и меньшего количества стрессовых факторов, поэтому сейчас часто противоречит возможностям человека.

Также Юлия Куликова-Цай подчеркнула, что страх осуждения может вызывать чувство вины, особенно у женщин, которые привыкли брать на себя организацию праздников.