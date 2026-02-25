Психолог Куликова-Цай назвала критическое мышление ключом к работе с ИИ

Психолог Юлия Куликова-Цай в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула важность критического подхода при работе с искусственным интеллектом.

Она отметила, что, несмотря на удобство использования чата GPT, необходимо всегда проверять достоверность предоставляемой им информации.

«Необходимо проверять информацию на достоверность. Многие сейчас начинают работать с чатом GPT. Он классный, он подстраивается под запрос и под своего пользователя. Но он троллит до жути», — сказала психолог.

По ее словам, навык критического мышления крайне важен в условиях, когда ИИ может выдавать ложную информацию как истину.