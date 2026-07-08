Психолог Куликова отметила пользу классической музыки в борьбе с депрессией

Клинический психолог Елизавета Куликова сообщила в беседе с «Абзацем» , что классическая музыка может помочь при депрессии. Она способна снизить уровень гормона стресса и стимулировать восстановление клеток мозга.

По словам эксперта, музыкотерапия обсуждается в нейробиологии и официально рекомендована при депрессии и тревожных состояниях как вспомогательный метод.

«Если установлен диагноз, то следует придерживаться медикаментозной терапии, а музыку использовать как дополнительный укрепляющий инструмент», — подчеркнула специалист.

Она объяснила, что классические композиции синхронизируют нейронные колебания между слуховой корой и центром вознаграждения головного мозга, настраивая его на получение эмоционального удовольствия.