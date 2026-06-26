Психолог Кульгавчук сообщил, что некоторые шутки могут повлиять на желание человека вступать в близость

Психолог и сексолог Евгений Кульгавчук предупредил в беседе с «Абзацем» , что некоторые шутки могут оттолкнуть человека и лишить его желания вступать в сексуальную связь.

Специалист перечислил категории юмора, которые могут вызвать негативную реакцию. Среди них — сравнения с бывшими и оценочные суждения. Такие высказывания способны вызвать гнев, обиду и отвращение.

Негативно влияют на желание вступать в интимную связь и насмешки над телом. Нередко они вызывают стыд и неуверенность.

Еще одна категория — ирония над неудачей. Если у мужчины случилась осечка, насмешки могут привести к развитию синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. В следующий раз он будет бояться повтора и желание может исчезнуть вовсе.