Психолог Кудряшов предупредил о рисках для здоровья из-за отсутствия отдыха перед Новым годом

Предновогодний период часто сопровождается высоким уровнем стресса из-за подготовки к праздникам, работы и учебы. Игнорирование необходимости отдыха в это время может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредил клинический психолог Дмитрий Кудряшов в беседе с Общественной Службой Новостей .

Эксперт подчеркнул, что в условиях предновогоднего аврала люди часто жертвуют своим досугом и отдыхом, что приводит к накоплению стресса. В результате человек выходит из аврала крайне истощенным.

По словам специалиста, последствия сильного истощения организма и нервной системы могут быть самыми разными. Так, эмоциональное напряжение способно усиливать имеющиеся болезни. Кроме того, появляются повышенная утомляемость, раздражительность, невнимательность и так далее.

Психолог призвал стабильно находить время для восстановления, отметив важность регулярности отдыха.