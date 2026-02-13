Психолог Кудряшов посоветовал одиноким людям воспринимать День всех влюбленных как обычное событие

День святого Валентина приближается, и не все встречают его в компании партнера. Как справиться с негативными мыслями и не позволить им подорвать самооценку? Клинический психолог Дмитрий Кудряшов поделился советами с Общественной Службой Новостей .

По мнению эксперта, одиноким людям стоит воспринимать День всех влюбленных как обычное событие, а не как подтверждение своей романтической несостоятельности. Важно понять, что является источником переживаний — искренняя неудовлетворенность своим положением или давление общества и культуры.

«Наш мозг очень сильно реагирует на формулировки. Если я скажу, к примеру, что я одинокий человек — это одна история. А если я скажу, что конкретно сейчас у меня нет партнера — уже совсем другая», — говорит психолог.

Кудряшов рекомендует сделать паузу и уточнить, чего на самом деле хочется. Возможно, тревога возникает из-за несовпадения личной жизни с идеальной картинкой или из-за давления родственников.

На внутреннюю ревизию достаточно уделить 5–10 минут — четко сформулировать и выписать мысли, которые беспокоят. Это поможет понять, сформированы ли ожидания от праздника личным опытом или навязаны рекламой и массовой культурой.

Психолог также предлагает провести День святого Валентина наедине с собой. Можно сходить на массаж, в ресторан, погулять, встретиться с друзьями или остаться дома и посмотреть любимый фильм. Такой вариант подойдет не всем, но для многих это может стать отдушиной.

По словам Кудряшова, попытки быстро найти пару к 14 февраля стоит предпринимать только при внутренней готовности к неудаче и наличии плана Б. В противном случае это не принесет успеха.