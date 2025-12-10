Психолог Крапивная предупредила, что личный подарок на Новый год может поставить руководителя в неловкое положение

Психолог Марина Крапивная в беседе с KP.RU поделилась, в каких ситуациях дарить подарки уместно, а в каких лучше ограничиться теплыми словами.

По мнению эксперта, традиция одаривать начальника на Новый год зависит от корпоративной культуры. Если в коллективе принято вручать символические подарки от команды — это нормально. Однако личные презенты руководителю могут поставить обе стороны в неловкое положение.

«Уместно ли дарить подарок начальнику? Зависит от корпоративной культуры. Уместно — символический подарок от всей команды, особенно там, где это уже традиция», — отметила Крапивная.

Если в коллективе не принято обмениваться подарками, можно предложить коллегам поучаствовать в игре «Тайный Санта». В этом случае каждый выберет небольшой подарок на заранее оговоренную сумму.

Также психолог считает, что не обязательно дарить подарки соседям, тренеру, парикмахеру или репетитору. Достаточно поздравить их лично или через сообщение.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте