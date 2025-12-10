Психолог Крапивная предупредила, что личный подарок на Новый год может поставить руководителя в неловкое положение

Психолог Марина Крапивная в беседе с KP.RU поделилась, в каких ситуациях дарить подарки уместно, а в каких лучше ограничиться теплыми словами.

По мнению эксперта, традиция одаривать начальника на Новый год зависит от корпоративной культуры. Если в коллективе принято вручать символические подарки от команды — это нормально. Однако личные презенты руководителю могут поставить обе стороны в неловкое положение.

«Уместно ли дарить подарок начальнику? Зависит от корпоративной культуры. Уместно — символический подарок от всей команды, особенно там, где это уже традиция», — отметила Крапивная.

Если в коллективе не принято обмениваться подарками, можно предложить коллегам поучаствовать в игре «Тайный Санта». В этом случае каждый выберет небольшой подарок на заранее оговоренную сумму.

Также психолог считает, что не обязательно дарить подарки соседям, тренеру, парикмахеру или репетитору. Достаточно поздравить их лично или через сообщение.