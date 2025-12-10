Психолог Крапивная отметила, что отказ от новогоднего подарка может быть проявлением уважения к себе, а не грубостью

Иногда подарки могут вызвать неловкость из-за их чрезмерной дороговизны, излишней личной тематики или неуместности. Психолог Марина Крапивная в беседе с KP.RU поделилась советами, как корректно отказаться от таких подарков, не обижая дарителя и уважая свои границы.

Специалист подчеркнула, что отказ от подарка может быть проявлением уважения к себе, а не грубостью. Главное — сохранять спокойствие и избегать обвинений, обязательно объясняя свое решение.

Можно использовать такие формулировки: «Мне приятно ваше внимание, но я не могу принять такой дорогой подарок — буду чувствовать себя обязанным» или «Спасибо, но по нашим правилам я не могу принимать личные подарки».

«Ваши границы — это не каприз, это забота о здоровых отношениях с окружающими. И их соблюдение не делает вас неблагодарным человеком», — заключила эксперт.