Психолог Ковалева рассказала, что дейтинг-шоу влияют на самооценку и уровень тревожности

Дейтинг-шоу пользуются большой популярностью. Психолог Виктория Ковалева в беседе с «КомсаNews» объяснила, как такие программы влияют на зрителей.

По словам эксперта, такие шоу воздействуют на самооценку и уровень тревожности. С одной стороны, просмотр помогает почувствовать себя более компетентным, так как зритель замечает манипуляции и может рационально оценивать поведение героев. С другой стороны, длительное увлечение такими программами может формировать зависимость от внешних сценариев и влиять на восприятие собственных отношений.

Эксперт также отметила, что дейтинг-шоу выполняют не только развлекательную, но и образовательную функцию, позволяя зрителям безопасно исследовать психологию отношений и учиться на чужих историях.