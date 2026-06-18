Психолог Ковалева пояснила, что уборка часто становится способом справиться со стрессом

Многие считают стремление к идеальной чистоте полезной привычкой. Но иногда за ним может скрываться психическое расстройство — обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Где проходит грань между нормой и патологией, рассказала психолог Виктория Ковалева изданию «Сургут Информ» .

По словам специалиста, поддержание чистоты само по себе не является отклонением. Однако стоит насторожиться, если уборка начинает занимать много времени, вызывает сильную тревогу при невозможности ее выполнить и сопровождается ощущением потери контроля.

Ковалева отметила, что граница проходит там, где поведение перестает быть осознанным выбором и превращается в навязчивую необходимость. При отсутствии возможности убраться человек испытывает дискомфорт.

Психолог пояснила, что уборка нередко становится способом справиться со стрессом и тревогой. Повторяющиеся действия создают иллюзию контроля над ситуацией и помогают временно снизить внутреннее напряжение.

«Когда внешний мир кажется нестабильным, человек стремится навести порядок хотя бы в доступной ему среде — в своем доме», — подчеркнула специалист.

Ковалева добавила, что в основе навязчивого стремления к чистоте лежат внутренние механизмы, связанные с тревожностью и потребностью в предсказуемости. У некоторых людей формируется убеждение, что порядок напрямую влияет на безопасность и благополучие, что усиливает компульсивное поведение.