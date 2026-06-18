Психолог Ковалева пояснила, что уборка часто становится способом справиться со стрессом
Многие считают стремление к идеальной чистоте полезной привычкой. Но иногда за ним может скрываться психическое расстройство — обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Где проходит грань между нормой и патологией, рассказала психолог Виктория Ковалева изданию «Сургут Информ».
По словам специалиста, поддержание чистоты само по себе не является отклонением. Однако стоит насторожиться, если уборка начинает занимать много времени, вызывает сильную тревогу при невозможности ее выполнить и сопровождается ощущением потери контроля.
Ковалева отметила, что граница проходит там, где поведение перестает быть осознанным выбором и превращается в навязчивую необходимость. При отсутствии возможности убраться человек испытывает дискомфорт.
Психолог пояснила, что уборка нередко становится способом справиться со стрессом и тревогой. Повторяющиеся действия создают иллюзию контроля над ситуацией и помогают временно снизить внутреннее напряжение.
«Когда внешний мир кажется нестабильным, человек стремится навести порядок хотя бы в доступной ему среде — в своем доме», — подчеркнула специалист.
Ковалева добавила, что в основе навязчивого стремления к чистоте лежат внутренние механизмы, связанные с тревожностью и потребностью в предсказуемости. У некоторых людей формируется убеждение, что порядок напрямую влияет на безопасность и благополучие, что усиливает компульсивное поведение.