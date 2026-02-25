Психолог Косс предложила технику «Финансовое признание» для выхода из долгового сценария

Бизнес-психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс поделилась секретами преодоления долгового кризиса. Простого составления бюджета и реструктуризации кредитов недостаточно — необходима работа с собственным сознанием и поведением, сообщил MIR24.TV .

Специалист посоветовала обратить внимание на технику «Финансовое признание». Важно честно принять финансовое положение без страха и самообвинения.

«Возьмите лист бумаги и выпишите все долги. Напротив каждой суммы напишите размер ежемесячного платежа. Не оценивайте и не ругайте себя. Ваша задача — просто увидеть полную картину», — объяснила эксперт.

По ее словам, такое действие позволит снять стресс неизвестности и вернет ощущение контроля. Необходимо определиться с графиком погашения долгов и повесить его на видном месте.