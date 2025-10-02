Психолог Коржаева рассказала о факторах, которые влияют на рост пьяных водителей осенью

В октябре фиксируется увеличение случаев задержания пьяных водителей, и этому есть объяснение. В беседе с Life.ru психолог Ирина Коржаева рассказала о нескольких факторах, способствующих такому положению дел.

По словам эксперта, после окончания летнего отдыха многие люди не успевают восстановить силы, сохраняя при этом отпускное настроение. Это приводит к поиску способов расслабления, в том числе к вождению в состоянии опьянения.

Осенняя погода с ее нестабильностью и неблагоприятными условиями также не способствует ясности мыслей. Алкоголь может создавать ощущение стабильности и помогать уйти от реальности.

«Психологические и социальные факторы. Осень — это период подведения итогов, подготовки к зимним праздникам, отчетов и завершения различных проектов. Полицейские тоже люди и иногда испытывают усталость, а в осенний период приходится „подбивать итоги“, что повышает нагрузку», — пояснила психолог.