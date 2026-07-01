Психолог Коржаева призвала родителей не искать самостоятельно подработку на лето для ребенка, а делать это вместе

Летние каникулы — время, когда школьники задумываются о первой работе. Но, как отметила психолог Ирина Коржаева в беседе с Life.ru , поддержать подростка и не отбить у него желания работать бывает непросто. По словам специалиста, дети только учатся выстраивать деловую коммуникацию и нуждаются в помощи родителей.

Коржаева выделила несколько шагов, которые помогут подростку найти летнюю подработку без стресса. Важно понять, что движет ребенком, чего он хочет и чего боится. Нужно делать упор на возможностях: собственные деньги, участие в семейной жизни, опыт для будущей карьеры. Подростку необходимо ощущение самостоятельности, но с поддержкой родителей.

Психолог подчеркнула, что важно искать работу вместе, а не просто давать указания. Родительская поддержка нужна, потому что у ребенка еще не сформирована ответственность, и он может столкнуться с преступниками — от мошенников до торговцев людьми.

Самостоятельный поиск подработки родителями за ребенка — не лучший вариант, отметила эксперт. Так ребенок лишается возможности выбора и не учится анализировать. К тому же большинство взрослых не знают, как именно подростки могут зарабатывать.

«Важно не вызвать аллергию на работу», — добавила Коржаева.

Подросток только учится работать, поэтому нужно дать ему понять, что он не будет «выкинут», что рядом будет поддержка и обсуждение, а возможность сменить работу — это тоже право выбора.

Родителям важно помнить, что подросток все еще ребенок и нуждается в поддержке. Чем увереннее будут его первые шаги в трудовой жизни, тем больше шансов стать успешным в будущем. Поэтому важно быть рядом и помогать, заключила специалист.