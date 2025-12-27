Психолог Королева сообщила, что некоторые не отмечают Новый год из-за негативной подоплеки из детства

Новый год может показаться слишком обременительным праздником, из-за чего некоторые люди предпочитают его не отмечать. Психолог Юлия Королева объяснила в беседе с сайтом « Доктор Питер », что за нежеланием праздновать могут стоять разные причины.

Среди факторов специалист выделила особенности темперамента, например интроверты предпочитают ограниченное общение. Кроме того, влияние оказывают конфликты внутри семьи — они могут лишить желания встречаться с родственниками.

Эксперт также обратила внимание на негативную подоплеку из детства. Если праздники сопровождались ссорами, у человека может сформироваться устойчивая связь между такими мероприятиями и стрессом, добавил «7Дней.ru».