Психолог Королева призвала ослабить контроль над каждым аспектом свободного времени

Стремление провести новогодние праздники с пользой стало распространенным явлением, однако это может привести к потере истинного смысла праздничных дней — возможности для отдыха и восстановления сил. Клинический психолог Юлия Королева рассказала «ФедералПресс» , что желание сделать каждый момент продуктивным создает повышенное давление и ожидания.

По словам эксперта, когда люди видят в социальных сетях фотографии друзей и знакомых, проводящих время в интересных местах, они начинают сравнивать себя с ними, что усиливает чувство неполноценности.

«Попытка извлечь пользу из каждой минуты отпуска разрушает границу между профессиональной и частной сферой жизни», — указывает специалист.

Психолог рекомендует осознать, что праздники предназначены для отдыха и наслаждения моментом. Важно ослабить контроль над каждым аспектом своего свободного времени и позволить себе просто быть. Это значит перестать требовать от себя постоянной продуктивности и разрешить себе ничего не делать, если это приносит удовлетворение.

Юлия Королева советует ограничить время, проведенное в социальных сетях, и уменьшить частоту проверки сообщений и обновлений. Вместо этого стоит сосредоточиться на восстановлении физических и душевных ресурсов: чтении любимых книг, прогулках на свежем воздухе, встречах с друзьями и семьей, занятиях спортом или хобби.