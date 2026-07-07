Психолог Королева посоветовала не пытаться познакомиться с человеком в наушниках

Кандидат психологических наук Алина Королева в беседе с «Известиями» заявила, что массовое использование наушников на улицах становится серьезным барьером для новых социальных контактов.

По ее словам, гарнитура служит четким сигналом закрытости и нежелания вступать в диалог.

«Люди используют наушники, чтобы создать приватное пространство и защититься от навязчивых собеседников», — объяснила специалист.

Эксперт дала рекомендации мужчинам относительно знакомства с девушками в гарнитуре. Она подчеркнула, что настойчивые попытки привлечь внимание человека в наушниках воспринимаются как вторжение в личное пространство.