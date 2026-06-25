Психолог Корчагина отметила, что для гармонии в семье важнее не количество детей, а умение решать конфликты

Психолог Ирина Корчагина и гинеколог Ольга Мохина высказались о распространенном мнении, что семья с двумя детьми является «идеальной». По результатам опросов так считает примерно половина россиянок. Об этом написал MK.RU .

Корчагина утверждает, что для гармонии в семье важнее не количество детей, а способность всех ее членов приходить к компромиссам и решать конфликты. Она подчеркивает, что умение договариваться и выходить из стрессовых ситуаций поддерживает психическое здоровье семьи.

«Если человек умеет договориться с собой, то он может договориться и с другим», — отмечает психолог.

Мохина добавляет, что рождение детей снижает риск психических расстройств у женщин, но каждый последующий ребенок увеличивает период восстановления организма. Поэтому универсального ответа на вопрос о «идеальном» количестве детей нет.

Гинеколог рекомендует придерживаться интервала от полутора до пяти лет между родами для полноценного восстановления организма. Решение о рождении каждого ребенка должно приниматься индивидуально, с учетом всех факторов.