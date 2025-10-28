Психолог Кольцова связала желание бабушек откармливать внуков с проявлением любви
Психолог Екатерина Кольцова объяснила в беседе с сайтом «Абзац», почему бабушки стремятся постоянно кормить своих внуков.
По мнению эксперта, это способ выразить любовь и заботу, который достался старшему поколению от их собственных родителей.
«Других способов проявлений любви они не всегда знали. Поэтому для них еда — самый простой способ сказать: „Я тебя люблю“», — пояснила специалист.
Как отметила психолог, современные бабушки стали отдавать предпочтение другим способам проявления внимания, таким как беседы и совместное времяпрепровождение.