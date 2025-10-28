Психолог Кольцова связала желание бабушек откармливать внуков с проявлением любви

Психолог Екатерина Кольцова объяснила в беседе с сайтом « Абзац », почему бабушки стремятся постоянно кормить своих внуков.

По мнению эксперта, это способ выразить любовь и заботу, который достался старшему поколению от их собственных родителей.

«Других способов проявлений любви они не всегда знали. Поэтому для них еда — самый простой способ сказать: „Я тебя люблю“», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, современные бабушки стали отдавать предпочтение другим способам проявления внимания, таким как беседы и совместное времяпрепровождение.