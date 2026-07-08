Психолог Кольцова рекомендовала минимум 14 дней отпуска для качественного отдыха
Психолог Екатерина Кольцова рассказала, что для полноценного отдыха нужен отпуск продолжительностью не менее 14 дней. Она отметила, что многие люди проводят большую часть времени на работе, и им сложно переключиться на отдых, написала «Москва 24».
По словам эксперта, полное расслабление наступает только на седьмой день отпуска. За это время человек понимает, что ему хорошо и без рабочих задач. Поэтому психолог рекомендует не разбивать отпуск на короткие промежутки.
Кольцова советует не приезжать из путешествия в последние сутки перед рабочей неделей. Один-два заключительных дня стоит выделить на подготовку к возвращению на работу. Это поможет плавно переключиться на деловую роль.
Еще один важный совет — планировать свой отдых. Это поможет избежать переключений на рабочие задачи. Также важно заранее договориться с коллегами, что в отпуске беспокоить можно только в случае форс-мажора.
Если во время отдыха человек испытывает сильную тревогу и не может расслабиться, психолог рекомендует обратиться за помощью к специалисту. Постоянное напряжение и задержка фокуса на делах могут негативно отразиться на здоровье.