Психолог Кольцова предложила отказаться от гаджетов для мотивации на работу перед Новым годом

Психолог Екатерина Кольцова поделилась способами, как замотивировать себя на работу в последние дни перед Новым годом. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, настроение у многих россиян в конце декабря нерабочее: с 21 числа многие находятся в фазе высокого напряжения из-за подготовки к праздникам, а за пару дней до Нового года желание работать пропадает.

Специалист посоветовала тем, кому важно доделать срочные задачи, отказаться от гаджетов, так как они выступают отвлекающими факторами. Также стоит отключить оповещения в мессенджерах и закрыть ненужные вкладки в браузере.