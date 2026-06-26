Психолог Казакова назвала «кодом бедности» определенные ментальные установки

Психолог Казакова объяснила в беседе с RuNews24.ru , как люди могут изменить свои финансовые привычки и достичь большего благосостояния.

По словам специалиста, «код бедности» — это определенные ментальные установки и поведенческие паттерны, которые могут передаваться из поколения в поколение и препятствовать финансовому успеху. Она отметила, что осознание этих установок — первый шаг к их изменению, написала «ТСН24».

Психолог подчеркнула важность анализа своих финансовых привычек и поведения, а также необходимость выработки новых стратегий для достижения благополучия. Она рекомендовала людям работать над улучшением своего финансового мышления и искать новые способы увеличения доходов и оптимизации расходов.