Психолог Каталина предупредила о риске зависимости от советов нейросети

Психолог Екатерина Каталина рассказала ИА НСН , что постоянное обращение к нейросетям за советом может привести к зависимости и потребовать помощи специалиста.

Аналитики hh.ru и девелоперы Level Group провели исследование и выяснили, что две трети жителей Петербурга перед тем, как обратиться к руководителю или отправить важное сообщение коллегам, просят совета у нейросети. При этом 21% опрошенных делают это регулярно, а 46% — только в сложных ситуациях.

Екатерина Каталина отметила, что такая практика становится все более распространенной. Она подчеркнула, что использование нейросети в качестве электронного помощника может быть полезным, но важно не допустить зависимости от искусственного интеллекта при принятии решений. Если человек не может самостоятельно принимать решения, это может быть тревожным сигналом.