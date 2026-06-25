Психолог Каниметов подчеркнул, что подготовка к школе должна включать постепенное воспитание ребенка

Клинический психолог Кубат Каниметов считает, что подготовка к школе должна включать постепенное воспитание ребенка, формирование у него понятия «надо» и адаптации его нервной системы к правилам общества. Об этом написал «ФедералПресс» .

К семи годам ребенок должен обладать самостоятельностью, коммуникативными навыками и умением соблюдать правила.

Психолог Кира Гольдштейн отмечает, что эмоционально подготовка важнее, чем раннее обучение чтению и письму. Перед поступлением в школу ребенок должен знать свои фамилию, имя и отчество, домашний адрес и телефон одного из родителей. Также полезно ориентироваться во временах года, месяцах и днях недели, понимать простые математические понятия.

Специалисты советуют летом больше читать с ребенком книги, обсуждать сюжеты, развивать речь через беседы. Важно научить ребенка действовать по плану и сформировать позитивное отношение к учебе.

За две недели до 1 сентября стоит постепенно возвращаться к школьному режиму: раньше укладывать ребенка спать, соблюдать стабильное время подъема, завтракать и обедать по расписанию. Это поможет ребенку легче адаптироваться к школе.

Главное, чтобы ребенок пришел в школу отдохнувшим, эмоционально устойчивым, самостоятельным и заинтересованным в новом этапе своей жизни.