Психолог Ишмакова назвала нехарактерное поведение у ребенка тревожным сигналом

Летом дети больше времени проводят вне дома и могут попасть в дурную компанию. Психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова рассказала KP.RU о тревожных сигналах, которые могут это подтвердить.

Специалист отнесла к признакам нехарактерное поведение. Если ребенок стал скрытным, прячет телефон или создает тайну в социальных сетях, это может быть поводом для беспокойства. Не стоит исключать и противоположную ситуацию, когда стеснительный подросток начинает вести себя слишком развязно и агрессивно.

По словам психолога, также следует обратить внимание на перепады настроения: апатия может сменяться плаксивостью, а вспышки гнева — происходить на ровном месте.

Кроме того, важно следить за внешним видом и самочувствием ребенка. Резкое ухудшение гигиены, проблемы с питанием и бессонница — все это повод насторожиться.